2021-03-19T18:36:28+03:00
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В Швейцарии оценили угрозу от новых штаммов COVID
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Исследования показали, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус, заявил на пресс-конференции в пятницу Федеральный... ПРАЙМ, 19.03.2021
пандемия коронавируса, covid, новости, экономика, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЖЕНЕВА, 19 мар — ПРАЙМ, Елизавета Исакова. Исследования показали, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус, заявил на пресс-конференции в пятницу Федеральный советник по внутренним делам, ответственный за здравоохранение, Ален Берсе.
"Мы долгое время думали и заявляли, что новые варианты более заразные, но не приводят к росту смертности. И у нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что уровень смертности превышает 50%", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у властей подтвержденные данные о том, что новые варианты вируса более смертельные.
Накануне глава европейского отделение Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о том, что британский штамм COVID-19 стал преобладающим вариантом вируса в странах Европы.
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