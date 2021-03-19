ЖЕНЕВА, 19 мар — ПРАЙМ, Елизавета Исакова. Исследования показали, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус, заявил на пресс-конференции в пятницу Федеральный советник по внутренним делам, ответственный за здравоохранение, Ален Берсе. Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

"Мы долгое время думали и заявляли, что новые варианты более заразные, но не приводят к росту смертности. И у нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что уровень смертности превышает 50%", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у властей подтвержденные данные о том, что новые варианты вируса более смертельные.

Накануне глава европейского отделение Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о том, что британский штамм COVID-19 стал преобладающим вариантом вируса в странах Европы.

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