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Твит Помпео подогрел спекуляции о его выдвижении в президенты США
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Твит экс-госсекретаря Майка Помпео подогрел в пятницу спекуляции о его выдвижении в президенты США. "1327 дней", — написал Помпео, не приводя подробностей. Через 1327 дней, 5... ПРАЙМ, 19.03.2021
сша, майк помпео, новости, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 19 мар — ПРАЙМ, Алексей Богдановский. Твит экс-госсекретаря Майка Помпео подогрел в пятницу спекуляции о его выдвижении в президенты США.
"1327 дней", — написал Помпео, не приводя подробностей. Через 1327 дней, 5 ноября 2024 года, состоятся выборы в США.
Помпео входит в число возможных кандидатов-республиканцев, однако никто из них пока не объявлял публично о своих намерениях. Для потенциальных кандидатов исключительно важно, будет ли баллотироваться экс-президент Дональд Трамп. В этом случае многие из них могут не решиться бросить ему вызов.
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