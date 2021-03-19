ВАШИНГТОН, 19 мар — ПРАЙМ, Алексей Богдановский. Твит экс-госсекретаря Майка Помпео подогрел в пятницу спекуляции о его выдвижении в президенты США. Фондовые биржи США снижаются

"1327 дней", — написал Помпео, не приводя подробностей. Через 1327 дней, 5 ноября 2024 года, состоятся выборы в США.

Помпео входит в число возможных кандидатов-республиканцев, однако никто из них пока не объявлял публично о своих намерениях. Для потенциальных кандидатов исключительно важно, будет ли баллотироваться экс-президент Дональд Трамп. В этом случае многие из них могут не решиться бросить ему вызов.

Читайте также:

Доллар укрепляется на возобновившемся росте доходности гособлигаций США