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Спад российского ВВП в феврале ускорился
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Спад ВВП РФ в феврале ускорился до 2,8% в годовом выражении после снижения на 2,2% в январе, за январь-февраль спад составил 2,5%, говорит в обзоре Минэкономразвития "Картина... ПРАЙМ, 19.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Спад ВВП РФ в феврале ускорился до 2,8% в годовом выражении после снижения на 2,2% в январе, за январь-февраль спад составил 2,5%, говорит в обзоре Минэкономразвития "Картина экономки".
"По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2021 года ВВП снизился на 2,8% в годовом выражении (после 2,2% год к году в январе). Сокращение ВВП в целом за январь–февраль составило —2,5% в годовом выражении", — говорится в документе.
В министерстве отметили, что значимое влияние на февральские показатели ВВП оказал календарный фактор, при этом указав, что в ряде отраслей продолжилось улучшение динамики, несмотря на высокую базу високосного 2020 года.
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