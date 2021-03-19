КИЕВ, 19 мар — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года санкций против Сбербанка и Проминвестбанка, говорится в указе, обнародованном на сайте главы украинского государства. На Украине начали рассмотрение иска китайских акционеров "Мотор Сич"

СНБО на заседании 11 марта принял решение продлить санкции в отношении двух российских банков еще на три года.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указе. Отмечается, что речь идёт о Сбербанке и Проминвестбанке.

Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против пяти работавших на тот момент на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка).

Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. Почти 70% жителей Украины считают экономическую ситуацию в стране плохой

Банки группы ВТБ на Украине прекратили работу в 2018 году. В том же году Сбербанк продал VS Bank в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины.

Таким образом, на Украине остались два банка с государственным российским капиталом. Речь идет о Сбербанке и Проминвестбанке.

Весной 2019 года указом президента Украины введено в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

По инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, в том числе и в отношении российских банков.

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