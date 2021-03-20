МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Иностранцы отныне не могут владеть землей в ряде районов Крымского полуострова. Это следует из того, что ровно год назад был подписан и вступил в силу указ президента России Владимира Путина, которым в перечень приграничных территорий, где иностранцы, лица без гражданства и иностранные юрлица не могут обладать на праве собственности земельными участками. Путин: частные инвестиции для Крыма должны превысить триллион рублей

Согласно статье 238 Гражданского кодекса РФ, если на законных основаниях в собственности лица оказалось имущество, которое по закону не может ему принадлежать, то собственник должен осуществить отчуждение имущества в течение года.

В случае неисполнения этого требования имущество подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются затраты на отчуждение имущества.

Указом президента в Республике Крым в перечень приграничных территорий включено 11 районов и восемь городов, в их числе Армянск, Евпатория, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь. В Севастополе в список попало восемь муниципальных образований, включая город Инкерман.

Ранее председатель Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов сообщал, что на приграничных территориях в регионе иностранцам принадлежало 11 572 участков.

В число владельцев недвижимости на полуострове тогда вошли граждане 55 зарубежных стран. В первой пятерке жители Украины (12 146), Белоруссии (570), Германии (355), Казахстана (334) и Узбекистана (215).

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