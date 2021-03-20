МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Введение в действие решений СНБО Украины по предприятию "Мотор Сич" приведет к оттоку иностранных инвестиций из страны, заявила пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

СНБО ранее принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич". Решение СНБО должен ввести в действие своим указом президент. Эксперт рассказал о последствиях возможной национализации "Мотор Сич"

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал от украинской стороны соблюдения законных прав китайских инвесторов после решения о возвращении предприятия в госсобственность.

В субботу Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте 100% акций компании "Мотор Сич", в числе акционеров которой есть китайская Beijing Skyrizon, и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

"Очевидно, что после введения в действие решений СНБОУ темпы оттока иностранных инвестиций возрастут в десятки раз, доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением", — говорится в заявлении на сайте партии.

По заявлению политсилы, власти Украины используют незаконные и внесудебные методы, вводя в действие противоправные и антиконституционные, не подкрепленные доказательствами и фактами решения СНБО.

"Сегодня стало очевидным, что ключевые задачи власти: заткнуть рот оппозиции, незаконно завладеть частной собственностью и путем национализации передать ее "в нужные руки". Поскольку своих широчайших планов по распродаже предприятий, в том числе и стратегических, власть не только не скрывает, но и всячески их подчеркивает", — отметили в партии.

Оппозиционная политсила считает, использование внесудебных инструментов преследования инакомыслящих незаконным, неконституционным и таким, что лишает Украину статуса правового государства.

Ранее киевский суд арестовал 100% акций "Мотор Сич"