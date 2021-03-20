МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Студенты из стран, рекомендованных Роспотребнадзором как страны с благоприятной эпидемической обстановкой, могут вернуться на учебу в Россию, сообщает Минобрнауки РФ. Детям силовиков могут дать преимущества при поступлении в вузы МВД

"По распоряжению правительства Российской Федерации от 16 марта 2021 года №639-р, иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения. Порядок въезда студентов из-за рубежа разработан министерством науки и высшего образования РФ", — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Уточняется, что въехать в Россию для обучения смогут иностранные граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой.

В настоящее время въехать в Россию могут студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, ОАЭ, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

Список государств, открытых для въезда в Россию иностранных студентов, регулярно обновляемый Роспотребнадзором, будет доводиться университетами до обучающихся, в том числе через личные кабинеты на сайтах вузов, а также через официальные страницы в соцсетях и мессенджерах.

"Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате въезда в РФ. После отправки письма на электронную почту придет информация о въезде", — добавляют в министерстве.

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