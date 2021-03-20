МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. С 2021 года в России введен налог на доходы граждан с процентов по вкладам свыше миллиона рублей.

Помимо этого, налог теперь придется заплатить с купонного дохода по облигациям, в том числе по ОФЗ.

Кого затронет налог на вклады, как его рассчитать и чего следует избегать, разобрал портал Habr.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Раньше налог по депозитам физлиц нужно было платить только если ставка по вкладу превышала ставку Банк России, плюс 5 проц. пунктов.

Российские налоговые резиденты, в случае такого превышения, должны были заплатить налог в 35%. Нерезиденты — в 30%. Налоговая служба рассказала, кого проверит новая инспекция

Теперь введена единая для всех ставка (НДФЛ 13%). Правило пяти процентных пунктов отменили.

ФНС описала процесс начисления налога следующим образом.

«Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода», — сообщили в Налоговой службе. Налоговая служба объяснила расширение своих полномочий

Сообщается, что так как налог введен в 2021 году, доходы по вкладам, полученные в в 2020, не затрагиваются. Физлица, попадающие под критерии ФНС, должны будут заплатить новый налог в 2022 году.

КАК РАССЧИТАТЬ

Для наглядности предлагается рассмотреть схему налогообложения на практике. К примеру, есть вклад в 2 млн руб. и ставка в 5% годовых.

Годовой доход по процентам в таком случае составит 100 тыс. руб.

Тогда при ключевой ставке ЦБ в 4,5% налоговый вычет составляет 45 тыс. руб. (умножаем миллион на 0,045).

После применения вычета сумма, облагаемая налогом, составит 55 тыс. руб. (100 тыс. дохода минус 45 тыс. налогового вычета)

С этой суммы, то есть с 55 тыс. руб, и нужно будет уплатить налог в 13%. То есть, получаем сумму к оплате — 7 150 руб.

Уже появились онлайн-калькуляторы для удобства расчета налога для вкладов с различными условиями.

О ЧЕМ НАДО ПОМНИТЬ

Отмечается, что владельцам вкладов не придется декларировать данный доход. Банки сами передадут налоговой сведения о депозитах. Налоговая служба рассчитает налог и пришлет уведомление о нем в 2022 году. Налоговая служба создает сервис хранения чеков россиян

Налог нужно будет заплатить до декабря 2022 года.

Уточняется, что граждане не смогут избежать уплаты, "разбив" свои вклады по нескольким финансовым организациям. Налог начисляют по совокупной сумме вкладов. В ФНС все равно стекаются данные о всех счетах.

Агентство по страхованию вкладов в прошлом году привело данные, согласно которым объем вкладов россиян на октябрь 2020 года составлял 32,7 трлн руб. Вклады, превышающие миллион рублей, составили свыше 58% от данной суммы, или около 19 трлн руб.

КАК ИЗБЕЖАТЬ НАЛОГА

Налог платить не придется, если распределить сумму свыше миллиона рублей между родственниками. Можно открыть вклады на всех членов семьи.

Однако эксперты советуют распределять вклады исходя из ключевой ставки, а не из суммы в один миллион. Если ставка будет меньше процента по депозиту, налог возьмут даже с суммы меньше миллиона рублей.

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