МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Силы Черноморского флота следят за вооруженным крылатыми ракетами "Томагавк" и противоракетами "Стандарт" эсминцем США "Томас Хаднер", зашедшим в субботу в Черное море, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ). Это второй боевой корабль США, зашедший в акваторию за сутки. В Британии сравнили потенциал своих и российских танков

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны "Томас Хаднер" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 20 марта 2021 года", — сказали в НЦУО.

В пятницу в Черное море вошел ракетный крейсер США "Монтерей", его также контролирует Черноморский флот.

"Томас Хаднер" относится к эсминцам типа "Арли Берк" и может нести на борту до 96 крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт" в вертикальных универсальных пусковых установках. Крейсер "Монтерей" (типа "Тикондерога") способен нести до 122 крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт".

США с начала 2021 года усилили активность в Черном море: кроме "Монтерея" и "Томаса Хаднера", в конце января в Черном море побывали эсминцы США "Дональд Кук" и "Портер".

Как отмечал в конце декабря 2020 года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, за последнее время военные корабли НАТО стали в разы чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря.

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