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Депутат Рады раскрыл планы украинских властей
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Власти Украины во главе с Владимиром Зеленским готовы развязать войну, чтобы отвлечь внимание народа от тотального воровства, заявил народный депутат, сопредседатель политической... ПРАЙМ, 21.03.2021
украина, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Власти Украины во главе с Владимиром Зеленским готовы развязать войну, чтобы отвлечь внимание народа от тотального воровства, заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Вадим Рабинович.
"В Украине творится что-то такое, чего не может быть в нормальном обществе; такое, что здоровое общество сразу же пресекло бы. Но сейчас мы говорим об Украине, жители которой задавлены войной, майданами и в первую очередь тотальным недоверием к власти, которую породила предыдущая команда", — отметил он.
По словам политика, это свидетельствует о том, что Украина "оказалась в большой беде".
"Этот созыв Верховной Рады больше не способен принимать нормальные законы, эта Рада недееспособна и не нужна народу! Поэтому мы сами должны думать о выживании государства, в котором чиновники и руководство страны разворовывают все подчистую!" — сказал Рабинович.
Он подчеркнул, что власть, закрывая телеканалы, тем самым "насмехаясь над законом и Конституцией".
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