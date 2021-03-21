МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Власти Украины во главе с Владимиром Зеленским готовы развязать войну, чтобы отвлечь внимание народа от тотального воровства, заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Вадим Рабинович. Украинская оппозиция осудила решение властей по "Мотор Сич"

"В Украине творится что-то такое, чего не может быть в нормальном обществе; такое, что здоровое общество сразу же пресекло бы. Но сейчас мы говорим об Украине, жители которой задавлены войной, майданами и в первую очередь тотальным недоверием к власти, которую породила предыдущая команда", — отметил он.

По словам политика, это свидетельствует о том, что Украина "оказалась в большой беде".

"Этот созыв Верховной Рады больше не способен принимать нормальные законы, эта Рада недееспособна и не нужна народу! Поэтому мы сами должны думать о выживании государства, в котором чиновники и руководство страны разворовывают все подчистую!" — сказал Рабинович.

Он подчеркнул, что власть, закрывая телеканалы, тем самым "насмехаясь над законом и Конституцией".

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