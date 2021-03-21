ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мар — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание по вопросам наращивания производства вакцин, сообщил телеканал Россия 1. Путин: частные инвестиции для Крыма должны превысить триллион рублей

По данным телеканала, также на следующей неделе не исключена встреча главы государства с лауреатами президентской премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства для детей.

Также в эфире телеканала была озвучена информация о том, что на следующей неделе ожидается заседание наблюдательного совета проекта "Россия — страна возможностей".

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