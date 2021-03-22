МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Использование цифровых валют центробанков разных стран (CBDC), включая цифровой рубль, а также децентрализованных криптовалют, таких как биткоин, позволит России оказаться от доллара в международных расчетах и снизит зависимость от международной платежной системы SWIFT, заявила РИА новости руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина. Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,61 рубля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью китайским СМИ, что санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, ухода от использования контролируемых Западом платежных систем.

"С развитием цифровых валют центральных банков разных стран потребность в системе SWIFT может существенно снизиться. Инфраструктура CBDC сделает цифровую валюту доступной для коммерческих банков в круглосуточном режиме, а стоимость переводов, особенно трансграничных, существенно ниже", – сказала Сафина.

В ЦСР отметили, что, по данным Банка Международных расчетов, сейчас более 50 центральных банков работают над национальными цифровыми валютами, и на горизонте 5-7 лет будут решаться вопросы их прямой интеграции.

Самые известные сегодня проекты коммерческих CBDC проводятся центробанками Японии, Канады, еврозоны, а также финансовыми организациями Сингапура и Гонконга.

Концепцию цифрового рубля ЦБ РФ планируется представить общественности уже в апреле 2021 года, в июне пройдет ее общественное обсуждение, а в декабре будет разработан прототип.

"Китай уже начал проводить широкомасштабное тестирование платежной системы на основе цифрового юаня (DCEP). В ЕЦБ рассматривают возможность сделать розничную CBDC на цифровых токенах, что позволит цифровому евро циркулировать децентрализованно и анонимно — по сути, как наличные деньги", – отметила эксперт.

"Тем не менее, в долгосрочной перспективе в международной торговле будет увеличиваться роль децентрализованных криптовалют", — уверена эксперт. Она ссылается аналитику Citigroup, который прогнозирует, что ориентация на глобальный охват и нейтралитет может сделать криптовалюты, в частности, биткоин, валютой международной торговли.

"Причем децентрализованная криптовалюта предпочтительнее цифровых валют центральных банков из-за отсутствия возможности повлиять на совершаемые операции", — заявила Сафина.

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