КИЕВ, 22 мар — ПРАЙМ. Украина не хочет прекращать сотрудничество с Международным валютным фондом, так как он для нее не только кредитор, но и советчик по реформам, заявил премьер Денис Шмыгаль.

В июне 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что минфин рассчитывает, что до 2023 года Киев сможет полностью отказаться от кредитования МВФ. Позже он заявил, что не видит смысла отказываться от сотрудничества с МВФ после 2023 года. Украинская оппозиция осудила решение властей по "Мотор Сич"

"МВФ является больше, чем просто кредитором, и мы не хотим его терять. Он поддерживает и дает советы нам по внедрению реформ", — сказал Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt, отвечая на вопрос о том, сможет ли украинская экономика настолько развиться, что Киеву не понадобится помощь МВФ.

Он также напомнил, что украинское правительство представило стратегию экономического развития до 2030 года, нацеленную на удвоение внутреннего валового продукта к тому времени.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила.

Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.

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