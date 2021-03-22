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Китай ввел ответные санкции против ЕС
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Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций из ЕС в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, следует из заявления... ПРАЙМ, 22.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций из ЕС в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, следует из заявления МИД КНР.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне».
«Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию», — говорится в распространенном заявлении.
В заявлении отмечается, что этот шаг ЕС «основан ни на чем, как на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов».
В китайском МИДе это назвали грубым вмешательство во внутренние дела Китая, нарушением международного права и основополагающих норм международных отношений.