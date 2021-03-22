МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в феврале упало на 6,6% по сравнению с показателем января — до 6,22 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Фондовые биржи США преимущественно расту

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя лишь на 3% — до 6,49 миллиона.

По данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в феврале составила менее 1%, не изменившись с января, но снизившись по сравнению с уровнем февраля 2020 года в 2%.

В том числе продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 5,52 миллиона. В месячном выражении отмечено снижение на 6,6%, а в годовом – рост на 8%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 16,2% — до 317,1 тысячи долларов.

Помимо этого, число продаж кондоминиумов и квартир в феврале составило 700 тысяч. Это на 6,7% меньше январского уровня и на 18,6% больше показателя прошлого года. Средняя цена такой недвижимости выросла на 12,3% в годовом выражении — до 280,5 тысячи долларов.

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