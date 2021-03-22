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Глава аппарата Госдумы покидает свой пост
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Глава аппарата Госдумы Татьяна Воронова покинет свой пост и перейдет на работу в компанию "Новатэк", вместо нее будет назначен первый зампред аппарата Игорь Дивейкин, сообщил... ПРАЙМ, 22.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Глава аппарата Госдумы Татьяна Воронова покинет свой пост и перейдет на работу в компанию "Новатэк", вместо нее будет назначен первый зампред аппарата Игорь Дивейкин, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня на заседании комитета по контролю и регламенту, а затем на Совете Думы будет рассмотрен вопрос об освобождении Татьяны Геннадьевны Вороновой от должности руководителя аппарата Государственной Думы и назначении на эту должность Дивейкина Игоря Николаевича, который сейчас является первым замруководителя аппарата", — сказал Володин журналистам.
Он уточнил, что Воронина перейдет на должность топ-менеджера компании "Новатэк".
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