МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия обсуждает с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) вопрос об отмене пошлин на импорт белого сахара с 15 мая по 31 августа 2021 года в объеме не более 350 тысяч тонн, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. Главы правительств ЕАЭС встретятся 30 апреля в Казани

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

"На уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тысяч тонн. Проект соответствующего акта должен быть внесен Минэкономразвития в правительство не позднее 1 апреля", — говорится в сообщении по итогам заседания.

По данным Росстата, валовый урожай сахарной свеклы в России в прошлом году в хозяйствах всех категорий уменьшился на 37,6% по сравнению с 2019 годом и составил 33,915 миллиона тонн.

Союз сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") 19 марта сообщил, что в производственном сезоне 2020-2021 годов (с августа прошлого года) в РФ произведено 5,02 миллиона тонн свекловичного сахара. При этом ожидается, что до мая текущего года может быть произведено еще около 100 тысяч тонн сахара из свекловичной мелассы и сиропа.

Установление ставок ввозных таможенных пошлин для импорта товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) входит в компетенцию ЕЭК. В настоящее время в отношении тростникового сахара действует гибкая система пошлин: начиная от 250 долларов за тонну и ниже, в зависимости от периода ввоза и среднемесячной цены на бирже.

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