МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий через суд обращать в доход государства деньги чиновников на счетах в банках, если их сумма превышает его официальный доход за последние три года и не подтверждена их законность, следует из базы данных нижней палаты парламента. Alibaba и чиновники: как антимонопольные истории формируют тренд года

Документ разработан во исполнение подпункта "а" пункта 17 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного указом президента РФ от 29 июня 2018 года № 378.

Действующее законодательство позволяет обращать в доход РФ землю и другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не представлено сведений, подтверждающие законность их получения.

Законопроект дает возможность обращать в доход РФ и денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках и иных кредитных организациях, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения. Акт социальной справедливости. Как власть делит нефтедоходы с населением

Генпрокурор РФ и подчиненными ему прокуроры будут проверять достоверность сведений о законности получения денежных средств на такие счета. Обращение взыскания на денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения, будет осуществляться в соответствии с законом "Об исполнительном производстве".

При этом нижний предел суммы денежных средств, в отношении которых не представлены подтверждающие законность их получения сведения, при котором органы прокуратуры должны обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход РФ соответствующей денежной суммы, устанавливается в 10 тысяч рублей. Аналогичный предел сейчас установлен для подачи в суд заявления о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов.

Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции".

Правительство обращает внимание, что сейчас правовые основания для обращения в доход РФ денежных средств, в отношении которых соответствующими лицами "не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных основаниях, отсутствуют, что может способствовать совершению коррупционных правонарушений".

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