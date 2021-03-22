БРЮССЕЛЬ, 22 мар — ПРАЙМ. Совет стран Евросоюза согласовал новые правила по налогам для цифровых торговых площадок, которые должны вступить в силу с 2023 года, говорится в сообщении Совета.

Значительное и все более растущее число людей и фирм в Евросоюзе используют интернет-площадки для продажи товаров или оказания услуг. Однако доход, полученный с помощью таких "цифровых платформ", часто не регистрируется, и налоги не уплачиваются. Такое происходит, например, тогда, когда интернет-площадки работают на несколько стран.

"Совет сегодня принял новые правила для улучшения административного сотрудничества в области налогообложения и решения проблем, связанных с экономикой цифровых платформ", — говорится в релизе.

Они, в частности, обязывают операторов цифровых платформ сообщать о доходах, полученных продавцами товаров и услуг, а страны ЕС — автоматически обмениваться этой информацией. Это позволит национальным налоговым органам выявлять доход, полученный с помощью цифровых платформ, и определять соответствующие налоговые обязательства.

Новые правила распространяются на интернет-площадки, расположенные как внутри, так и за пределами ЕС, и будут применяться с 1 января 2023 года, отмечается в релизе.

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