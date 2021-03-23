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Поезда с российским лесом и углем не могут попасть в Китай
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"Российские железные дороги" как минимум дважды в этом месяце ограничивали погрузку лесных грузов, угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия... ПРАЙМ, 23.03.2021
ржд, уголь, лес, россия, китай, новости, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. "Российские железные дороги" как минимум дважды в этом месяце ограничивали погрузку лесных грузов, угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия. Происходило это из-за отказов в приеме поездов со стороны Китая. Товарняки скапливались на путях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию представителей РЖД.
Ограничения вводились на перевозку половины таких грузов в Китай с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта. Представитель РЖД подтвердил "определенные ограничения приема грузов в контейнерах через погранпереходы Забайкальск — Маньчжурия и Наушки — Сухэ-Батор со стороны "Китайских железных дорог". Также вагоны с лесом и углем скопились у перехода Забайкальск — Маньчжурия".
Прием поездов на пограничных переходах обеспечивается на уровне 68%, отметил представитель РЖД. Например, согласно информации РБК, через границу в марте проходят 13 поездов среднесуточно при согласованной норме 22 поезда.
В разговоре с журналистами в конце января замгендиректора РЖД Алексей Шило объяснил, что китайская сторона задерживает поезда в связи с проверками из-за эпидемиологической ситуации. Представитель "Китайских железных дорог", в свою очередь, отказался от комментариев изданию.