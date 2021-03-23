МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. "Российские железные дороги" как минимум дважды в этом месяце ограничивали погрузку лесных грузов, угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия. Происходило это из-за отказов в приеме поездов со стороны Китая. Товарняки скапливались на путях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию представителей РЖД.

Ограничения вводились на перевозку половины таких грузов в Китай с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта. Представитель РЖД подтвердил "определенные ограничения приема грузов в контейнерах через погранпереходы Забайкальск — Маньчжурия и Наушки — Сухэ-Батор со стороны "Китайских железных дорог". Также вагоны с лесом и углем скопились у перехода Забайкальск — Маньчжурия".

Прием поездов на пограничных переходах обеспечивается на уровне 68%, отметил представитель РЖД. Например, согласно информации РБК, через границу в марте проходят 13 поездов среднесуточно при согласованной норме 22 поезда.

В разговоре с журналистами в конце января замгендиректора РЖД Алексей Шило объяснил, что китайская сторона задерживает поезда в связи с проверками из-за эпидемиологической ситуации. Представитель "Китайских железных дорог", в свою очередь, отказался от комментариев изданию.