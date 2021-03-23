МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Счетная палата РФ изучила все меры правительства по борьбе с бедностью и представила свои предложения, которые сейчас анализируются в кабинете министров, рассказал глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Кудрин предсказал судьбу доллара

"Мы в прошлом году провели за целый год большую работу. В первую половину года мы проанализировали все меры правительства, вообще все программы и меры, которые могли и могут влиять на снижение бедности, и замерили это влияние. Определили, что влияет, а какие деньги вроде тратятся, но результатов не получается", — рассказал Кудрин.

"Во втором полугодии мы разработали подходы, включая математическое моделирование, учитывая все социальные группы, сколько выплат, дефицит доходов в разных семьях, социальных группах, и разработали модель, которая позволяет нам сегодня определить возможный путь и параметры – как достичь тех целей, о которых вы сказали. Мы сейчас представили этот проект вице-премьеру Голиковой, министерству труда", — добавил глава Счетной палаты. Путин оценил ситуацию с бедностью в России

Президент РФ неоднократно называл решение проблем бедности своей основной задачей: на это, в частности, направлены национальные проекты. Путин обозначил цель снизить к 2030 году число россиян, живущих за чертой бедности, до 6,5% с нынешних 13,5%.

Кудрин отметил, что видит заинтересованное отношение к своим идеям в правительстве. "Часть наших подходов анализируются. Не буду говорить пока, что принимаются, но анализируются. Так что, я думаю, эта очень острая социальная проблема будет яснее просто для всех", – сказал он.