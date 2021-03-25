МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ будет введена с 1 сентября и составит 70% от разницы между индикативной ценой и базовой ценой, уровень последней в настоящее время обсуждается, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. Решетников высказался за продление соглашения по ценам на сахар и масло

"Пошлина на подсолнечное масло будет сконструирована по принципу механизма на пшеницу. То есть будет определенная цена отсечения, ниже которой пошлины не будет, а сверх этого также 70% от превышения будет в виде пошлины поступать в бюджет, 30% будет оставаться у сельхозпроизводителей. Цена эта сейчас обсуждается, но она содержит достаточную, хорошую норму рентабельности для сельхозпроизводителей", — сказал Решетников.

"По пошлине на подсолнечное масло — там 1 сентября (дата введения — ред.), то есть ориентируемся на новый урожай", — добавил он.

Министр подчеркнул, что правительство принимает решения по ставкам пошлин с учетом необходимости сохранить хороший уровень рентабельности для производителей. "Нам очень важно, чтобы селяне были уверены в том, что любые наши действия обеспечивают нормальную, хорошую норму прибыли в сельском хозяйстве", — сказал он.

Кроме того, РФ сохранит пошлину на экспорт подсолнечника и после 30 июня, ее ставка останется запретительной, однако может быть скорректирована относительно текущего уровня, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, с 9 января были повышены до заградительного уровня экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса — сейчас они составляют 30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Подобные ставки действуют до 30 июня 2021 года включительно.

"Цифр не буду называть, цифры все завтра появятся. Рабочая группа прошла, проект есть, но тем не менее, на подкомиссии, наверное, еще возможны обсуждения, они идут. Логика следующая: на семена подсолнечника пошлина будет носить по факту запретительный характер", — сказал Решетников.

По его словам, введение новой пошлины на вывоз семян подсолнечника будет состыковано с окончанием действия предыдущей. "У нас действующая 30 июня заканчивается, новая, соответственно — с 1 июля и дальше. То есть у нас здесь рассинхронизации не будет", — указал министр.

В то же время он отметил, что есть предложения по некоторой корректировке пошлины. "Потому что та пошлина носила запретительный характер при другом уровне цен. Какие-то корректировки допустимы", — сказал Решетников.