МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Банк России ожидает в текущем году положительную динамику темпов роста рынка микрокредитования в стране, показатели могут сравниться с 2019 годом, заявил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков. Россияне в феврале сняли со счетов более 600 миллионов долларов

"Мы видим все основания, осторожно видим все основания для положительной динамики. Мы предполагаем, что темпы роста рынка вполне могут сравниться с показателями 2019 года: в силу вступили уже все основные нормы регулирования, которые ограничивают рынок", — сказал он, выступая на MFO Russia Forum 2021.

По словам Кочеткова, рынок микрофинансирования после введения всех ограничительных мер уже продемонстрировал положительную динамику. При этом, регулятор не планирует дополнительных изменений, которые сдерживали бы рост на рынке.

"Каких-то ужесточающих мер в отношении рынка с нашей стороны мы не планируем", — заключил он.

Ранее в марте Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщало, что количество выданных микрозаймов в феврале текущего года выросло в РФ на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 1,79 миллиона единиц.