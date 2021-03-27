ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пригласил президента РФ Владимира Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет в онлайн-формате, подтвердил Белый дом в пятницу. Стало известно о двух подходах США к санкциям против России

Ранее Байден сообщил журналистам президентского пула, что в числе приглашенных на предстоящий климатический саммит есть лидеры России и Китая. Президент США сказал, что они знают об этом, хотя он пока не обсуждал это с ними лично.

Согласно опубликованному Белым домом списку, на саммит приглашены, в том числе, лидеры России, Китая, Великобритании, Индии, Турции и Японии. Президента Украины в списке нет.

Как сообщили в Вашингтоне, саммит, который будет транслироваться онлайн, подчеркнет срочность и экономическую пользу от более решительных действий мирового сообщества по вопросам климата.

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