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Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату
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Президент США Джо Байден пригласил президента РФ Владимира Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет в онлайн-формате, подтвердил... ПРАЙМ, 27.03.2021
си цзиньпин, владимир путин, сша, джо байден, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пригласил президента РФ Владимира Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет в онлайн-формате, подтвердил Белый дом в пятницу.
Ранее Байден сообщил журналистам президентского пула, что в числе приглашенных на предстоящий климатический саммит есть лидеры России и Китая. Президент США сказал, что они знают об этом, хотя он пока не обсуждал это с ними лично.
Согласно опубликованному Белым домом списку, на саммит приглашены, в том числе, лидеры России, Китая, Великобритании, Индии, Турции и Японии. Президента Украины в списке нет.
Как сообщили в Вашингтоне, саммит, который будет транслироваться онлайн, подчеркнет срочность и экономическую пользу от более решительных действий мирового сообщества по вопросам климата.
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