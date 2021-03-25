МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Несмотря на растущие противоречия между США и Россией, американские НПЗ вынуждены покупать российскую нефть и нефтепродукты, чтобы заместить поставки из Венесуэлы и других стран ОПЕК. Американские НПЗ предпочитают покупать российский мазут вместо тяжелой нефти. В администрации Джо Байдена не испытывают обеспокоенности из-за роста поставок нефти и нефтепродуктов из России. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

ПОЧЕТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО

В 2020 году Россия поставила в США больше нефти и нефтепродуктов, чем Саудовская Аравия – давний союзник Вашингтона на Ближнем Востоке. Поставки из России составили 538 тысяч барр./сут. по сравнению с 522 тыс. барр./сут. из Саудовской Аравии. Увеличение импорта из России произошло, несмотря на обещание саудовцев в апреле прошлого года "залить американский рынок" своей нефтью. Это произошло после конфликта между Москвой и Эр-Риядом, который произошел из-за разногласий по поводу ограничений добычи странами ОПЕК+.

Согласно данным EIA (Управления энергетической информации США), в 2020 году доля России в импорте нефти и нефтепродуктов на американский рынок достигла рекордного показателя – 7%. Россия стала третьим крупнейшим поставщиком после Канады и Мексики – участников Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ближайших союзников Вашингтона в Западном полушарии.

Агентство Bloomberg сообщает, что резкое увеличение поставок из России произошло при Дональде Трампе, который ввел жесткие санкции против "диктаторского режима" Николаса Мадуро в Венесуэле. До введения санкций эта латиноамериканская страна была основным поставщиком тяжелой нефти в США. Санкции позволили Трампу избавиться от конкурента на нефтяном рынке и достигнуть "энергетического доминирования Америки" — США стали мировым лидером по добыче нефти и экспортером энергоносителей.

Прекращение поставок из Венесуэлы вынудило американские НПЗ закупать тяжелую нефть в других странах, в том числе, в России. Тяжелая нефть необходима для загрузки мощностей наиболее технически оснащенных американских НПЗ, большинство которых расположены вблизи побережья Мексиканского залива.

Американские НПЗ покупают в России в основном не нефть, а получаемый в результате первичной переработки тяжелый нефтяной остаток – мазут, который используется как котельное топливо для генерации тепловой энергии. В США мазут используется в качестве сырья для установок вторичной переработки, на которых производятся компоненты светлых нефтепродуктов, дизельного топлива и бензина, а также нефтяной кокс – ценный продукт, используемый в черной и цветной металлургии.

МАЗУТ ВМЕСТО НЕФТИ

"Лишившись возможности покупать венесуэльскую нефть они (американские НПЗ – прим. ред.) стали основными потребителями российского мазута, более дешевого по сравнению с сырьем, которое традиционно поставляли страны ОПЕК", — цитирует агентство Bloomberg Эди Имсировича, сотрудника Оксфордского института энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies) и бывшего главы департамента "Газпрома" по торговле нефтью.

В 2020 году крупнейшими импортерами стали компании Valero и ExxonMobil, которые закупили примерно 55 млн барр. и 50 млн барр. соответственно. По данным американской таможни, на эти две компании пришлось почти 50% импорта нефти и мазута из России в прошлом году.

Крупнейшим поставщиком нефти на американский рынок является Канада. Эта страна экспортирует в основном высоковязкую нефть, добываемую в провинции Альберта, где расположены крупнейшие в мире месторождения так называемых нефтяных песков. Однако американские НПЗ уже закупают максимально возможное количество канадской нефти. Кроме того, удаленность месторождений Альберты от Мексиканского залива и транспортные ограничения не позволяют увеличить поставки канадской нефти в США. Эксперт оценил последствия блокировки Суэцкого канала для цен на нефть

Увеличить поставки тяжелой нефти могли бы ближневосточные страны, но сейчас это невозможно из-за ограничений добычи, установленных в соответствии с соглашением ОПЕК+. Кроме того, Иран – вторая крупнейшая по запасам нефти страна ОПЕК – не может увеличить добычу, поскольку, как и Венесуэла, находится под санкциями США.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

После возмутительных высказываний президента США в адрес российского лидера отношения между Вашингтоном и Москвой обострились до предела. Однако американские эксперты, аналитики и лоббисты нефтяных компаний уверены: администрация Джо Байдена не испытывает обеспокоенности из-за роста поставок нефти и нефтепродуктов из России.

При этом Вашингтон продолжает угрожать санкциями европейским компаниям, участвующим в проекте строительства газопровода "Северный поток 2". Вашингтон может ужесточить санкции против Москвы и запретить импорт российской продукции. Вероятность этого невелика, пока не будет найдена замена поставкам из России.

США могут отказаться от нефти и мазута из России, если будут отменены санкции против Венесуэлы, и тяжелая нефть из этой страны снова начнет поступать на американский рынок.