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Байден предложил Джонсону создать альтернативу глобальному проекту Китая
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Президент США Джо Байден заявил, что предложил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону создать альтернативу торгово-экономической инициативе КНР "Один пояс — один путь"... ПРАЙМ, 27.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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ВАШИНГТОН, 27 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что предложил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону создать альтернативу торгово-экономической инициативе КНР "Один пояс — один путь".
"Мы говорили о Китае и о конкуренции, в которой они участвуют с инициативой "Один пояс — один путь". Я предложил, что у нас по сути должна быть аналогичная инициатива, исходящая от демократических государств, помогающая тем обществам по всему миру, которым она действительно нужна", — сказал Байден журналистам.
Также, по его словам, он обсуждал с Джонсоном солидарность в рамках НАТО.
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