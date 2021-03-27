ВАШИНГТОН, 27 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что предложил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону создать альтернативу торгово-экономической инициативе КНР "Один пояс — один путь". Китай ратифицировал новое соглашение об экономическом партнерстве

"Мы говорили о Китае и о конкуренции, в которой они участвуют с инициативой "Один пояс — один путь". Я предложил, что у нас по сути должна быть аналогичная инициатива, исходящая от демократических государств, помогающая тем обществам по всему миру, которым она действительно нужна", — сказал Байден журналистам.

Также, по его словам, он обсуждал с Джонсоном солидарность в рамках НАТО.

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