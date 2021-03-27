ВАШИНГТОН, 27 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что у него "есть теории" насчет происхождения пандемии коронавируса, но он подождет мнения ученых. Байден предложил Джонсону создать альтернативу глобальному проекту Китая

"У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока ученое сообщество не вынесет это суждение", — заявил Байден в ответ на вопрос журналистов пула, есть ли у него теории о происхождении COVID.

Бывший глава американского медицинского регулятора CDC Роберт Редфилд ранее заявил, что коронавирус, по его мнению, появился в китайской лаборатории и начал распространяться в сентябре или октябре 2019 года в Ухане.

Власти США ранее заявили, что американская сторона рассматривает версии о возникновении нового коронавируса в лаборатории Уханя и намерена установить его происхождение. Бывший американский президент Дональд Трамп, при котором Редфилд возглавлял CDC, пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.

Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.

Эксперты в феврале провели пресс-конференцию, в которой подвели итоги работы в Ухане. По их словам, на данный момент неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на указанный рынок, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

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