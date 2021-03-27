СУЭЦ (Египет), 27 мар — ПРАЙМ. Число судов, ждущих прохода через Суэцкий канал из-за ситуации с севшим на мель контейнеровозом, достигло 321, заявил в субботу глава администрации канала адмирал Усама Рабиа.

"В настоящий момент 321 судно ожидает своей очереди для прохода через Суэцкий канал в связи с этой ситуацией", — сказал Рабиа на проходящей в эти минуты пресс-конференции в Суэце.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение по нему. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Блокировка Суэцкого канала может привести к дефициту важного товара

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что снятие с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может произойти в субботу, так как попытки освободить судно значительно продвинулись вечером в пятницу.

Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что для снятия судна с мели потребуется по крайней мере два-три дня.

Работы по снятию севшего на мель судна идут круглосуточно, сообщила администрация Суэцкого канала. Помимо этого, администрация опровергла экологический ущерб в результате инцидента.

Результаты усилий по снятию корабля с мели обнадеживающие, но говорить о дате окончания операции рано, добавили в администрации.

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