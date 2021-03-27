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Россия и ОАЭ взаимно выдали друг другу разрешения на полеты
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Авиавласти РФ и ОАЭ выдали авиакомпаниям обеих стран разрешения на полеты, сообщил РИА Новости источник в одной из авиакомпаний, выполняющих полеты в... ПРАЙМ, 27.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Авиавласти РФ и ОАЭ выдали авиакомпаниям обеих стран разрешения на полеты, сообщил РИА Новости источник в одной из авиакомпаний, выполняющих полеты в Дубай.
"Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям все подтвердили", — сказал источник.
Источник отметил, что ранее существовал риск отмены грузопассажирских (чартерных) рейсов в ОАЭ, так как авиавласти ОАЭ не выдавали на них разрешения, потому что арабским авиакомпаниям не согласовывали такие рейсы в Россию.
В "Победе" РИА Новости сообщили, что получили разрешение на выполнение рейса в воскресенье.
Помимо грузопассажирских рейсов, из РФ в ОАЭ можно добраться и регулярными: авиасообщение между странами было возобновлено в сентябре.
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