МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Авиавласти РФ и ОАЭ выдали авиакомпаниям обеих стран разрешения на полеты, сообщил РИА Новости источник в одной из авиакомпаний, выполняющих полеты в Дубай. Названы самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты в марте

"Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям все подтвердили", — сказал источник.

Источник отметил, что ранее существовал риск отмены грузопассажирских (чартерных) рейсов в ОАЭ, так как авиавласти ОАЭ не выдавали на них разрешения, потому что арабским авиакомпаниям не согласовывали такие рейсы в Россию.

В "Победе" РИА Новости сообщили, что получили разрешение на выполнение рейса в воскресенье.

Помимо грузопассажирских рейсов, из РФ в ОАЭ можно добраться и регулярными: авиасообщение между странами было возобновлено в сентябре.

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