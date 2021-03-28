МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Состоящие на вооружение военно-морских сил ФРГ подлодки оснащены навигационными устройствами, которые разработала российская компания, пишет Bild am Sonntag. В НАТО рассказали о роли альянса в реализации "Северного потока 2"

По данным газеты, Германия начала сотрудничество с российской компанией "Транзас" в 2005 году, при канцлере Герхарде Шредере. Новыми системами были оснащены около ста кораблей. Затем Германия выбрала систему Transas Navi-Sailor 4000, чтобы оснастить ими современные субмарины U 35, находящиеся в эксплуатации с 2015 года, а также U 36, находящиеся в строю с 2016 года.

Отмечается, что компания "Транзас" была основана в Петербурге в 1990 году, она работает и в гражданском, и в военном секторах. Как пишет издание, в 2018 году это предприятие купила финская компания Wartsila, однако подразделение, в ведении которого находится военная тематика, осталось у России.

"Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть "Транзаса, по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб", — отмечает газета.

Издание направило запрос, могут ли устройства "Транзаса" представлять угрозу для немецких подлодок. В военном ведомстве ФРГ сообщили, что "правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT- кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны".

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