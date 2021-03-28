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Путин на следующей неделе проведет встречу с членами правительства
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт заседание совета по межнациональным отношениям и совещание с членами правительства, сообщил в воскресенье канал... ПРАЙМ, 28.03.2021
правительство рф, владимир путин, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт заседание совета по межнациональным отношениям и совещание с членами правительства, сообщил в воскресенье канал "Россия 1".
По данным телеканала, Путин проведет заседание президентского совета по межнациональным отношениям. Кроме того, на неделе ожидается встреча президента с кабмином.
Ранее президент РФ рассказал, когда в России начнут снимать ограничения по COVID-19.