ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт заседание совета по межнациональным отношениям и совещание с членами правительства, сообщил в воскресенье канал "Россия 1".

По данным телеканала, Путин проведет заседание президентского совета по межнациональным отношениям. Кроме того, на неделе ожидается встреча президента с кабмином.

Ранее президент РФ рассказал, когда в России начнут снимать ограничения по COVID-19.