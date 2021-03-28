КАИР, 28 мар — ПРАЙМ. Россия готова оказать всяческое содействие Египту по ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал контейнеровозом, заявил РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

По словам главы российской дипмиссии, в России "очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале", являющимся "важной водной артерией для всего мира".

"Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и, естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны", — сказал посол. Администрация Суэцкого канала допустила разгрузку судна на мели

По словам Борисенко, на данный момент официальных обращений от египетской стороны с просьбой о помощи не было.

В воскресенье глава администрации Суэцкого канала заявил, что Египет может обратиться за международной помощью, если потребуется уменьшить нагрузку судна.

Ранее источник в администрации канала сообщил РИА Новости, что попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз, проведенная в ночь на воскресенье, не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить этим вечером во время прилива.

В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем. По его словам, число судов, ожидающих прохода через канал, достигло 321.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.

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