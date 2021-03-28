С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания LOT возобновляет перелеты между Петербургом и Варшавой, сообщает ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

"Авиакомпания LOT возобновляет перелеты между Санкт-Петербургом и Варшавой (Польша). Ближайшие рейсы планируются к выполнению 28, 29, 31 марта и 1 апреля", — говорится в сообщении.

Перевозчик не выполнял полеты в аэропорт Пулково с марта 2020 года. Пассажиропоток российских авиакомпаний с начала года упал на 37,8%

Отмечается, что полететь в Варшаву смогут пассажиры, которым разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Расписание позволяет предложить пассажирам из Петербурга только рейсы в Польшу, но и стыковки по маршрутной сети LOT в города Европы и Северной Америки.

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