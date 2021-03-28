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Польская авиакомпания возобновляет полеты в Россию
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Авиакомпания LOT возобновляет перелеты между Петербургом и Варшавой, сообщает ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Авиакомпания LOT... ПРАЙМ, 28.03.2021
авиация, польша, новости, экономика, бизнес, транспорт
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания LOT возобновляет перелеты между Петербургом и Варшавой, сообщает ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Авиакомпания LOT возобновляет перелеты между Санкт-Петербургом и Варшавой (Польша). Ближайшие рейсы планируются к выполнению 28, 29, 31 марта и 1 апреля", — говорится в сообщении.
Перевозчик не выполнял полеты в аэропорт Пулково с марта 2020 года.
Отмечается, что полететь в Варшаву смогут пассажиры, которым разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Расписание позволяет предложить пассажирам из Петербурга только рейсы в Польшу, но и стыковки по маршрутной сети LOT в города Европы и Северной Америки.
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