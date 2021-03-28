ТЕГЕРАН, 28 мар — ПРАЙМ. Соглашение между Ираном и Китаем о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" ослабит воздействие санкций США против Тегерана, заявили РИА Новости иранские эксперты.

В субботу Иран и Китай подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на срок в 25 лет. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде ранее заявлял, что документ будет затрагивать политические и экономические вопросы сотрудничества обеих стран. В том числе внимание уделено экономическому сотрудничеству в различных сферах, частному сектору и участию Ирана в инициативе "Один пояс, один путь".

"США считают, что слабое место Ирана — продажа нефти и ограничение экономики, а это соглашение между Пекином и Тегераном ослабляет некоторые части американских санкций против Исламской Республики Иран", — сообщил РИА Новости иранский политолог Хоссейн Ровейян. Эксперт оценил влияние новых возможных санкций на экономику России

"Нельзя говорить, что это соглашение на 100% сведет на нет американские санкции, однако оно больше развяжет руки Ирану и сведет на нет изоляцию Ирана на международной арене с политической и экономической точек зрения", — добавил он.

Политолог Мехди Шакибаи также полагает, что "это соглашение помогает Ирану получить экономическую выгоду". Военные США дадут отпор России в онлайн-игре

"Китай, который считается второй экономикой в мире и стремится лишить Америку первого места в мировой экономике в этом веке, может быть отличной возможностью для Ирана в различных сферах", — пояснил Шакибаи.

Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Китай вводит ответные санкции в отношении США и Канады

Иран в 2019 году — ровно через год после выхода США из сделки — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных

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