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США высказались об отмене пошлин на китайские товары
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США пока не планируют отменять введенные при экс-президенте Дональде Трампе таможенные пошлины на товары из Китая, заявила торговый представитель США Кэтрин Тай. "Я слышала, что... ПРАЙМ, 28.03.2021
торговая война, новости, экономика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. США пока не планируют отменять введенные при экс-президенте Дональде Трампе таможенные пошлины на товары из Китая, заявила торговый представитель США Кэтрин Тай.
"Я слышала, что люди говорят: "Пожалуйста, просто снимите эти пошлины", — сказала Тай в интервью изданию Wall Street Journal, указав при этом, что отмена пошлин может нанести ущерб экономике, если игроки на рынке не смогут "внести коррективы" в соответствии с изменениями.
Тай признала, что пошлины могут нанести экономический ущерб, однако отметила, что такие меры были введены "для исправления несбалансированной и несправедливой ситуации в торговле".
По словам торгпреда США, "любой хороший переговорщик сохранит свой рычаг давления".
США и Китай в январе прошлого года подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.
Соглашение также предусматривает увеличение закупок американской продукции китайской стороной.
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