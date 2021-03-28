МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. США пока не планируют отменять введенные при экс-президенте Дональде Трампе таможенные пошлины на товары из Китая, заявила торговый представитель США Кэтрин Тай. Аналитики оценили влияние соглашения Ирана и КНР на санкции США

"Я слышала, что люди говорят: "Пожалуйста, просто снимите эти пошлины", — сказала Тай в интервью изданию Wall Street Journal, указав при этом, что отмена пошлин может нанести ущерб экономике, если игроки на рынке не смогут "внести коррективы" в соответствии с изменениями.

Тай признала, что пошлины могут нанести экономический ущерб, однако отметила, что такие меры были введены "для исправления несбалансированной и несправедливой ситуации в торговле". В Германии оценили риск торговой войны из-за "Северного потока 2"

По словам торгпреда США, "любой хороший переговорщик сохранит свой рычаг давления".

США и Китай в январе прошлого года подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.

Соглашение также предусматривает увеличение закупок американской продукции китайской стороной.

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