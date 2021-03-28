ВАШИНГТОН, 28 мар — ПРАЙМ. Долгосрочные последствия блокировки прохода судов в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given будут минимальным, но цены на нефть могут вырасти в краткосрочной перспективе, заявил РИА Новости бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич. Рогозин поделился новым снимком Суэцкого канала из космоса

"(Ситуация — ред.) окажет ограниченное воздействие в краткосрочной перспективе, на следующей неделе, однако Суэцкий канал действительно используются для транспортировки 8% мирового объема сжиженного природного газа. СПГ, который перевозится через канал, в основном катарский, и предназначен для Европы. Долгосрочное воздействие будет минимально, поскольку ожидается, что Суэцкий канал скоро будет разблокирован", — заявил Терзич, который также является управляющим директором компании Branko Terzic & Associates LLC.

По его мнению, в краткосрочной перспективе цены на нефть и газ могут вырасти из-за "плохих новостей", таких как сокращения спроса или предложения. При этом он исключил возможность негативного воздействия на окружающую среду после инцидента с судном.

"Ever Given, застрявший в Суэцком канале, — это контейнеровоз, который перевозит предметы снабжения, оборудование и другие сухие товары. В настоящее время не ожидается никакого воздействия на окружающую среду", — подчеркнул Терзич.

Помимо этого, блокировка канала может побудить судоходные компании искать альтернативные маршруты, одним из которых является путь через Арктику, сообщил Терзич.

"Инцидент может вынудить судоходные компании обратить внимание на альтернативные маршруты, в том числе на путь через Арктику, который стал более выгодным в условиях глобального потепления", — заявил Терзич, который также является управляющим директором компании Branko Terzic & Associates LLC.

Он отметил, что Египет планировал строительство еще одного канала, однако план создания был отклонен ввиду его высокой стоимости.

"Этот инцидент обратил внимание общественности и политиков на уязвимость нашей системы глобальной цепи поставок, включая зависимость от международных контейнерных перевозок и доставки топлива. В результате этой единственной аварии уже более 321 судна застряли в "пробке" с обеих сторон Суэцкого канала", — сказал Терзич.

По его словам, чтобы избежать подобной ситуацию в будущем, персонал, который отвечает за управление судном должен иметь более серьезный опыт в данной области. Он добавил, что предупреждения о погодных условиях также могут предотвратить такие инциденты.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

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