МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. На следующем этапе эпидемии коронавируса произойдет заражение сельскохозяйственных и домашних животных, заявил в интервью "Известиям" директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. Ряд сотрудников центра Гамалеи ревакцинировались "Спутником V"

По его словам, коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал.

"И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут присутствовать постоянно очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать", — сказал ученый.

Академик отметил, что человечеству надо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем COVID-19, который представляется ему одним из самых опасных вирусов.

"Вирус создан так, что если специально карандашиком рисовать самый неприятный вариант для человечества в плане взаимодействия с каким-то инфекционным объектом, — то был бы нарисован SARS-CoV-2", — сказал он.

По его мнению, даже ВИЧ, хотя и является особым вирусом, но не отличается такой широтой поражения как человеческих клеток, так и клеток других млекопитающих.

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