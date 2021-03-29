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ФНС и Минфин предложили ужесточить меры контроля за продавцами на рынках
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Федеральная налоговая служба (ФНС) и министерство финансов РФ разработали предложения по ужесточению правил применения контрольно-кассовой техники на рынках, сообщается в газете... ПРАЙМ, 29.03.2021
минфин рф, фнс, рынки, новости, экономика, налоги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) и министерство финансов РФ разработали предложения по ужесточению правил применения контрольно-кассовой техники на рынках, сообщается в газете РБК.
"ФНС совместно с Минфином намерены ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на рынках. Ведомства рассчитывают, что это поможет эффективнее бороться с нелегальным денежным оборотом", — написали в газете со слов источника.
Как отмечет издание, предложения, которые находятся на стадии разработки, глава ФНС Даниил Егоров озвучил 24 марта на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Предложения включают в себя следующие вопросы: сокращение случаев неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ), упрощенный порядок привлечения продавцов к административной ответственности и запрет на допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена. За выполнением последнего условия должна будет следить управляющая компания.
Также управкомпании должны будут на постоянной основе проверять наличие зарегистрированной ККТ у арендаторов. Арендаторы, в свою очередь, обязуются подтверждать наличие ККТ перед заключением договора.
В газете добавили, что разработанные предложения "направлены на фактическую реализацию положений уже существующих норм".
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