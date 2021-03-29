МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Блокировка поставок в Суэцком канале из-за ситуации с судном Ever Given почти не коснулась поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

"Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки", — отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что уникальное географическое положение России дает ей естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК. Слабость экономики, замеченная в феврале, не будет долгой

"Крупные российские экспортные проекты, такие как нефтепровод "Дружба", нефтепроводы в КНР, действующие газопроводы "Ямал-Европа", "Северный поток", "Сила Сибири" и "Турецкий поток", обладают высокой надежностью и занимают конкурентные позиции как по себестоимости транспортировки, так и по надежности в сравнении с альтернативными маршрутами поставок энергоресурсов", — сообщили в Минэнерго.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в среду сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Агентство Блумберг при этом отмечает, что пока не ясно, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.