МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Зависимость регионов от федеральной поддержки в прошлом году выросла из-за пандемии и принимаемых властями антикризисных мер, при этом доходы бюджетов семи регионов более чем на 70% были сформированы за счет средств, выделенных им из федерального бюджета, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Доходы семи субъектов РФ на 1 января 2021 года более чем на 70% сформированы за счет федеральных средств: в Ингушетии на них приходится больше 86% доходов, в Дагестане и Карачаево-Черкесии около 74%, Тыва, Ингушетия, Чеченская Республика – где-то 83-86% доходов – это все федеральные средства", — рассказал Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Конечно, здесь видна достаточно высокая зависимость, ну и недостаточная самостоятельность в жизни этих субъектов", — добавил он. ФНС и Минфин предложили ужесточить меры контроля за продавцами на рынках

Глава Счетной палаты отметил, что по итогам прошлого года общий дефицит бюджетов субъектов составил 676,5 миллиарда рублей против профицита в 4 миллиарда рублей годом ранее.

"Конечно, это связано и с тем, что расходы выросли на 15% в связи с антикризисными мероприятиями, и в основном этот разрыв покрывался субсидиями и кредитами из федерального бюджета и заимствованиями на рынке. Доходы (региональных бюджетов – ред.) выросли, но в основном за счет федеральных средств", — признал он.

Поддержка региональным бюджетам потребуется и в текущем году, предупредил Кудрин. "В 2021 году, по нашей оценке, субъекты также могут недополучить 62 миллиарда рублей, по оценке прогноза по доходам, от того, что сейчас запланировано", – сказал он.

Помимо этого, Кудрин предупредил об опасном приближении ряда регионов к долговой пирамиде.

"Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования. Это требует более внимательного отношения, особенно в ближайшее время", — сказал глава Счетной палаты на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он напомнил, что в 2020 году госдолг субъектов РФ вырос на 383 миллиарда рублей или на 18% и составил 2,5 триллиона рублей – максимальный уровень за последние 10 лет. "Это, конечно, объяснимо с учётом пандемии, но это требует дополнительного внимания для того, чтобы после пандемии при положительных темпах роста и положительных доходах субъектов мы должны видеть перспективу на снижение величины долга", — заявил Кудрин.

Так, по его словам, у трех субъектов федерации долг уже превышает 100% от их доходов: это Мордовия, Хакасия и Удмуртия. "Проблема с высоким уровнем долговой нагрузки усугубляется рыночными заимствованиями для финансирования текущих расходов. Конечно, для обеспечения текущих расходов по идее мы не должны прибегать к рыночным заимствованиям — это означает, что у нас в модели что-то не так", – подчеркнул глава Счетной палаты.

При этом, по его словам, нужно различать нормальную модель "критического года", когда заемщик в трудное для себя время быстро накопил большой долг и затем постепенно его выплачивает, от ненормальной — когда текущие расходы покрываются заимствованиями. "Это две разных модели долговой политики субъектов: первая – возможно, вторая неприемлема", – подчеркнул Кудрин.

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