Льготную ипотеку в Москве могут не продлить после первого июля
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар — ПРАЙМ. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин не исключает, что после 1 июля льготная ипотека под 6,5% может быть не продлена в Московском регионе, но окончательного решения еще нет.
Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а граждане нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.
Ранее Хуснуллин уже сообщал, что федеральные власти совместно с ЦБ до 1 июля примут решение по дальнейшей судьбе программы, и, учитывая ситуацию в каждом регионе, будет использоваться дифференцированный подход.
"Сейчас мы смотрим, как это можно снивелировать. И, действительно, возможно, мы примем (решение) по ряду регионов не продлевать дальше ипотеку — например, в Москве, Московской области. Такое теоретически возможно, но говорить, что сейчас есть рецепт на всю страну — пока рано. Давайте дождемся 1 июля", — сказал Хуснуллин в понедельник в эфире программы "Познер" на Первом канале.
Он еще раз подчеркнул, что вопрос продления программы требует серьезного изучения.
"Я с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной, главой ЦБ РФ — ред.) несколько раз эту тему обсуждал… Мы с ней находимся в постоянном диалоге. Я думаю, что мы найдем компромиссное решение, которое позволит все-таки не останавливать процесс развития, потому что сегодня ставки Центробанка поднялись, а если мы еще и лишим поддержки, то как же люди квартиры будут покупать?" — подчеркнул Хуснуллин.
Ранее глава Центрального Банка России заявила, что программу льготной ипотеки в России если и стоит продолжать, то только до конца 2021 года и в определенных регионах, а также при условии, что она не будет формировать негативные последствия — "снижение доступности жилья, разгон цен на жилье и формирование предпосылок ипотечного пузыря".
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