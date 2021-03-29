ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар — ПРАЙМ. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин не исключает, что после 1 июля льготная ипотека под 6,5% может быть не продлена в Московском регионе, но окончательного решения еще нет.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а граждане нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.

Ранее Хуснуллин уже сообщал, что федеральные власти совместно с ЦБ до 1 июля примут решение по дальнейшей судьбе программы, и, учитывая ситуацию в каждом регионе, будет использоваться дифференцированный подход. Ипотечный портфель может впервые обогнать потребкредиты

"Сейчас мы смотрим, как это можно снивелировать. И, действительно, возможно, мы примем (решение) по ряду регионов не продлевать дальше ипотеку — например, в Москве, Московской области. Такое теоретически возможно, но говорить, что сейчас есть рецепт на всю страну — пока рано. Давайте дождемся 1 июля", — сказал Хуснуллин в понедельник в эфире программы "Познер" на Первом канале.

Он еще раз подчеркнул, что вопрос продления программы требует серьезного изучения.

"Я с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной, главой ЦБ РФ — ред.) несколько раз эту тему обсуждал… Мы с ней находимся в постоянном диалоге. Я думаю, что мы найдем компромиссное решение, которое позволит все-таки не останавливать процесс развития, потому что сегодня ставки Центробанка поднялись, а если мы еще и лишим поддержки, то как же люди квартиры будут покупать?" — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее глава Центрального Банка России заявила, что программу льготной ипотеки в России если и стоит продолжать, то только до конца 2021 года и в определенных регионах, а также при условии, что она не будет формировать негативные последствия — "снижение доступности жилья, разгон цен на жилье и формирование предпосылок ипотечного пузыря".

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