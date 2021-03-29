МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. На Суэцком канале, ранее заблокированном контейнеровозом, началась навигация, суда буксируют, заявил РИА Новости советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

Ранее источник РИА Новости заявил, что "кризис с контейнеровозом, блокировавшим Суэцкий канал закончился, его начали буксировать в направлении Горьких озер". Контейнеровоз снова перегородил Суэцкий канал

"Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов", — сказал Мамиш.

Египет не будет вносить конструктивные изменения в русло канала, он полностью безопасен, сказал РИА Новости советник президента Египта.

Ответственность за ЧП лежит на капитане судна. К инциденту также привели неблагоприятные погодные условия, заключил советник президента.

Сообщается, что Египет потребует компенсации от владельцев контейнеровоза, перекрывшего канал.

Власти Египта исключают возможность диверсии.

На полную разгрузку канала, заблокированного ранее контейнеровозом, уйдет до 4 дней.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели.

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