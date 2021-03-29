МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Решение Банка России ограничить размер максимальной комиссии в Системе быстрых платежей повысит популярность безналичных способов оплаты в случае приобретения автомобиля или недвижимости, заявил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Ранее в понедельник ЦБ РФ принял решение ограничить максимальную комиссию, взимаемую с магазинов в Системе быстрых платежей. Так, банки с 1 октября не смогут взимать с них комиссию более 1,5 тысячи рублей за одну операцию. Mastercard поднимает комиссию за оплату картами в интернете

"Это ограничение является актуальным только для транзакций в размере 200-400 тысяч рублей. Таким образом, изменения релевантны прежде всего для сегментов авто и недвижимости. И решение регулятора позволит повысить уровень проникновения безналичных операций в данных сегментах", — сказал Киричек, которого цитирует пресс-служба банка.

По его мнению, на доходах банков это решение значимо не скажется в силу текущего слабого проникновения метода оплаты через СБП в сегментах с высокими чеками — пока эта технология используется прежде всего предприятиями малого и среднего бизнеса с небольшим средним чеком. "Отметим, что ранее в Visa и МasterCard уже были внедрены подобные максимальные комиссии", — напомнил представитель ВТБ.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

Ранее сообщалось, что банкам запрещают брать с магазинов комиссию выше 1500 рублей за операцию