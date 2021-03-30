МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В России в день приглашения на собеседование соглашаются приступить к новой работе почти половина специалистов, а 63% даже готовы начать свой первый рабочий день. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на результаты исследования сервисов для поиска работы и сотрудников VK Работа и ResearchMe. В Госдуме признали неизбежность "четырехдневки" для россиян

При этом 44% россиян увольняются с прежней работы лишь после того, как находят новое место. Среди тех, кто дает согласие в день приглашения, больше женщин, нежели мужчин, а среди готовых приступить к работе сразу — больше мужчин. Также такая оперативность в принятии решений большей степени присуща москвичам, чем жителям остальных городов-миллионников.

Каждый третий ищет работу на специальных сервисах, 23% — через друзей и знакомых. Такой метод оказался наиболее популярен у лиц старше 45 лет.

Примерно треть опрошенных представителей рабочих профессий (32%) находит новое место за одну-две недели. 65% предпочитает личное интервью, но больше половины респондентов не против общения с работодателем в мессенджерах и соцсетях. Лишь 10% предпочитают телефонное интервью.

Большинство представителей рабочих профессий трудятся в компании от года до трех лет. Большую лояльность к работодателям проявляют женщины, мужчины чаще задерживаются на одном рабочем месте от месяца до полугода и семи месяцев до года.

Опрос был проведен в марте 2021 года, в нем участвовали 1184 представителей рабочих профессий по всей России.

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