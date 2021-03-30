МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российские работодатели, которые не хотят брать на работу молодых людей в возрасте 18-24 лет, объясняют это прежде всего тем, что молодежь, по их мнению, безответственна и недисциплинированна, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, кем чаще всего устраиваются студенты в России

"Семь из 10 работодателей считают, что молодежь 18-24 лет негативно отличается безответственным отношением к работе. 56% (множественный выбор) представителей компаний в качестве причины не рассматривать таких кандидатов указывают проблемы с дисциплиной, а еще 45% опрошенных отметили слишком высокие зарплатные ожидания молодых соискателей", — говорится в отчете по итогам опроса 1 тысячи компаний.

Кроме того, 37% респондентов указали, что молодых специалистов им мешает нанимать отсутствие опыта работы, а 33% отметили недостаток рабочих навыков. Еще 30% представителей бизнеса рассказали, что молодежь, по их мнению, не умеет принимать критику. Около четверти респондентов не стали бы рассматривать на позицию молодых соискателей из-за неумения справляться со стрессом, а каждый пятый работодатель указали на зависимость молодежи от электронных устройств.

Отсутствие рекомендаций с прошлого места работы является минусом молодых соискателей для 6% опрошенных. Желание кандидатов заводить детей станет преградой для 5% работодателей, а отсутствие связей у соискателя помешает 4% компаний. А 16% представителей бизнеса рассказали, что вообще не видят преимуществ молодых соискателей перед более старшими сотрудниками.

При этом 13% опрошенных всегда готовы рассматривать на работу кандидатов 18-24 лет. Компании, которые хотят нанимать молодежь, отмечают гибкость ума и креативность — 29%, четверть опрошенных (множественный выбор) — умение быстро приспосабливаться и вливаться в коллектив, еще 24% российских работодателей рассматривают резюме молодых специалистов из-за их низких зарплатных ожиданий.

В целом главным преимуществом молодых сотрудников половина российских работодателей назвали желание учиться и получать опыт (множественный выбор). 45% представителей бизнеса указали, что молодых сотрудников проще готовить и обучать под конкретную компанию. Еще 43% рассказали, что именно сотрудники 18-24 лет отличаются энергичностью и целеустремленностью. Каждый пятый работодатель указал в качестве преимущества кандидатов 18-24 лет отсутствие семьи и детей, 18% отметили оптимизм молодежи, а 17% — высокую лояльность таких соискателей.

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