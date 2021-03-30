МИНСК, 30 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в качестве ответной меры указ о запрете на ввоз в республику отдельных товаров и на импорт услуг юридических лиц государств, которые приняли санкции против официального Минска, сообщается во вторник на сайте главы государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 марта подписал указ №128 "О применении специальных мер". Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь", — говорится в сообщении. Австралия ввела санкции против россиянина и четырех российских компаний

Согласно ему, "указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц".

Уточняется, что конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом министров.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска. Западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно ввел три санкционных списка, всего в них числятся 88 физлиц и семь организаций.

Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, замораживание счетов. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.

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