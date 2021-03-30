МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Корпорация МСП предлагает отменить или снизить плату за победу в закупочных процедурах на федеральных электронных площадках для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили в корпорации.

Инициативу об обнулении таких тарифов уже поддержала федеральная электронная площадка "ТЭК-Торг", запустив соответствующий пилотный проект на несколько месяцев. Банки России с начала года выдали МСП около 640 млрд рублей льготных кредитов

"Надеемся, что этому примеру последуют и другие площадки. Такое решение позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес. Мы ожидаем, что такой шаг станет катализатором увеличения активности МСП. Это особенно актуально для поставщиков, участвующих в небольших закупках региональных заказчиков", — прокомментировал генеральный директор корпорации Александр Исаевич.

Генеральный директор АО "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин, в свою очередь, пояснил, что площадка поддержала инициативу на период до 25 июня, и по итогам этих трех месяцев будет проанализирована реакция рынка и, возможно, сроки отмены платы будут продлены.

Согласно постановлению правительства, операторы электронных площадок вправе взимать плату с юрлица, с которым заключается договор по результатам проведения электронной процедуры. Предельный размер платы составляет от 1% начальной (максимальной) цены договора и не более чем 5 тысяч рублей без учета НДС.

В итоге, по данным корпорации, расходы поставщиков крупнейших заказчиков из числа субъектов МСП, связанные с победой в торгах на электронных площадках, в среднем могут составлять от 7 до 19 тысяч рублей за год на компанию.

Корпорация МСП в сотрудничестве с Минфином, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной (ФАС) и налоговой (ФНС) службами и крупнейшими заказчиками разрабатывает и реализует механизмы упрощения тендерных процедур для малого и среднего бизнеса, чтобы расширить для них рынок сбыта. Как ранее также напоминал Исаевич, расширение доступа компаний малого и среднего бизнеса к закупкам — это часть нацпроекта развития МСП.

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