МАДРИД, 30 мар — ПРАЙМ. Испанские порты готовятся к увеличенной нагрузке, ожидая прибытия накопившихся за шесть дней блокировки Суэцкого канала контейнеров, сообщила РИА Новости представитель госкомпании-оператора морских гаваней.

По словам собеседницы агентства, наибольшие проблемы ожидаются в портах городов Валенсия, Альхесирас и Барселона. Всего в страну ожидается прибытие 65 тысяч контейнеров, освободившихся из "пробки" в Суэце.

Представитель портовых властей Валенсии Мануэль Гарсия заявил, что в обычных условиях порт принимает 4 тысячи контейнеров в день. После нескольких дней блокады Суэцкого канала в портовых терминалах Валенсии к концу недели ожидают прибытие 25 тысяч контейнеров. Контейнеровоз Ever Given покинул место ЧП в Суэцком канале

По словам Гарсии, порт имеет логистический потенциал, чтобы разгрузить 25 тысяч дополнительных контейнеров, но при этом следует учитывать, что речь идет о судах огромного размера с пониженной маневренностью.

"Кроме того, мы говорим не только о разгрузке, многие из этих судов забирают здесь груз, например, изразцы или мрамор для доставки на Ближний Восток, все это требует двух или трех дней работы", — предупредил он.

Ввиду того, что одной из проблем может стать последующее распределение прибывшего груза, в терминалах Валенсии продлено рабочее время. "В самом важном терминале вообще не будет временного лимита, грузовики могут приезжать хоть ночью, мы их будем ждать", — сказал представитель порта.

Херардо Ландалусе, глава портового управления города Альхесирас в провинции Кадис высказался о необходимости "спокойствия и уверенности", после того как блокада канала вызвала "серьезную обеспокоенность" в отрасли.

"Эта обеспокоенность была главным образом вызвана тем, что не было ясного понимания, когда разрешится эта проблема, а ситуация с блокадой наконец урегулирована", — отметил он в разговоре с РИА Новости.

Глава порта Барселоны Мерсе Конеса рассказала о готовящихся в гавани мерах каталонскому телевидению. "Мы планируем работать в несколько смен, чтобы уменьшить нагрузку, но не снизить скорость работы. Ведем переговоры с грузчиками и компаниями, чтобы порт не превратился в бутылочное горлышко", — сказала она.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.

Советник президента Египта адмирал Мохаб Мамиш сообщал РИА Новости, что на устранение возникшей "пробки" из кораблей уйдет около четырех дней.

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