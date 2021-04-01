МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Кредитуя страны с низким уровнем дохода, Китай использует контракты, дающие ему скрытое преимущество перед другими кредиторами, что угрожает подорвать усилия по облегчению бремени задолженности таких государств. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертный доклад Financial Times. Китай ввел ответные санкции против ЕС

Он был подготовлен аналитиками исследовательской лаборатории AidData при Колледже Вильгельма и Марии в США, а также Центром глобального развития, Кильским институтом мировой экономики и Институтом мировой экономики Петерсона. С целью дать адекватную картину происходящему, авторы сделали анализ не менее сотни контрактов, заключенных, в частности, Экспортно-импортным банком Китая и Китайским банком развития с 24 развивающимися странами, включая Аргентину, Эквадор и Венесуэлу, которые объявили дефолт.

Эксперты выяснили, что все контракты, подписанные после 2014 года — 38 из 100, — содержали пункты о конфиденциальности, которые затрудняли другим кредиторам возможность установить истинное финансовое положение заемщика. Это означает, что "граждане как стран-кредиторов, так и стран-заемщиков не могут привлечь власти к ответственности за тайные кредиты", отметили они.

Некоторые условия договоров повлияли на внутреннюю и внешнюю политику стран-заемщиков. Среди них — положения о перекрестном дефолте, срабатывающие при любом действии, которое рассматривается как неблагоприятное для интересов "субъекта КНР", а также дающие кредитору право на немедленное погашение долга, если страна-должник и Китай прекратили дипломатические отношения, указано в докладе.

Кроме того, почти треть (30%) проанализированных соглашений, охватывающих кредитные обязательства на общую сумму 36,6 миллиардов долларов в период с 2000 по 2020 год, требовали от суверенного заемщика специального залогового счета — как правило, в "подходящем для кредитора"банке.

Почти три четверти контрактов также содержали положение "без Парижского клуба", то есть обязывали заемщика исключить долг из списка реструктуризации последнего. Напомним: эта неофициальная межправительственная организация развитых стран-кредиторов решает задачу реструктуризации задолженности развивающихся стран и занимается урегулированием госдолга стран-заемщиков перед странами-кредиторами. Китайский конкурент Apple готовится собирать электромобили

Как отмечает РБК, Китай не входит в Парижский клуб, однако в 2020 году поддержал инициативы G20, направленные на решение проблемы растущей задолженности развивающихся стран. Эти инициативы, в свою очередь, совместно реализуются Парижским клубом, Международным валютным фондом и Всемирным банком с использованием конвенций Парижского клуба, включая равное отношение ко всем кредиторам.

Однако выводы доклада "явно расходятся" с обязательствами, которые Китай взял на себя по соглашениям G20, отмечает старший научный сотрудник Центра глобального развития Скотт Моррис. Директоров центра Джон Липски, в свою очередь, считает, что приверженность КНР этим соглашениям будет проверена в ближайшие месяцы на практике.

Китай занимает первое место в списке крупнейших суверенных кредиторов развивающихся стран, следует из данных Всемирного банка, которые собрал экономист американского Института управления природными ресурсами (NRGI) Дэвид Михалый. КНР прокредитовала этих заемщиков на 149 миллиардов долларов.

В пятерку лидеров среди кредиторов также вошли Япония (107,1 миллиардов долларов), Германия (28,3 миллиардов долларов), Франция (27,3 миллиардов долларов) и Россия (22,9 миллиарда долларов). Крупнейшие должники последней — Белоруссия, Бангладеш и Венесуэла.