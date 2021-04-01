МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Спад ВВП РФ в первом квартале 2021 года будет на уровне показателя четвертого квартала 2020 года в 1,8%, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников. Страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении добычи нефти

По первой оценке Росстата, опубликованной в четверг, спад ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года замедлился до 1,8% после снижения на 3,5% в третьем.

"По первому кварталу, наверное, цифры будут плюс-минус похожие на четвертый квартал прошлого года", — сказал Решетников.

По его словам, на показатель ВВП РФ в первом квартале текущего года окажет влияние календарный фактор, поскольку 2020 год был високосным.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что могут чуть понизить свой прогноз роста ВВП России в 2021 году с 3,3%.

"Цифры в принципе понятны, мы их скорректируем. Если у нас так существенно поднялся 2020 год, то ясно, что 2021 год мы скорректируем чуть вниз", — сказал Решетников журналистам.

По второй оценке Росстата, опубликованной в четверг, снижение ВВП РФ в 2020 году составило 3% вместе прежней в 3,1%.

Первая и вторая оценка спада ВВП РФ оказалась лучше официального прогноза Минэкономразвития, который предполагал снижение на 3,9%. При этом Решетников в конце декабря говорил о том, что снижение экономики может составить 3,8%.

Решетников также указал, что кроме статистического на оценки влияют и объективные факторы, в том числе, связанные с реализацией сделки ОПЕК+.